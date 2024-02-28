ما هو منتدى الدول المصدرة للغاز؟ ومن هم كبار منتجي الوقود الأزرق في التجمع؟

تستضيف العاصمة الجزائر هذا الأسبوع أنشطة منتدى الدول المصدرة للغاز، أحد أبرز الفعاليات في سوق الطاقة العالمي، فما هو هذا المنتدى؟ ومن هم كبار منتجي الغاز في العالم؟

منتدى الدول المصدرة للغاز هو عبارة عن منظمة دولية توفر إطارا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها، وباعتباره تجمعا يضم دولا رائدة في تصدير وإنتاج الغاز يسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار هادف بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم.

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ويضم المنتدى 19 دولة، تتوزع عضوية هذه الدول بين 12 دولة عضو أساسي و7 دول بصفة مراقب. الأعضاء الأساسيون في المنتدى هم: روسيا، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

أما الأعضاء المراقبون فهم: العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموزمبيق، وبيرو، وموريتانيا، بحسب الموقع الرسمي للمنتدى.

ويتمتع المنتدى بمكانة مهيمنة في أسواق الطاقة العالمية وبين منظمات الطاقة الدولية. وتمثل هذه الدول مجتمعة 69% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج المسوق، و40% من صادرات الغاز العالمية، علاوة على ذلك، تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال (51%).

وفيما يلي أكبر 3 دولة منتجة للغاز الطبيعي في المنتدى بناء على بيانات 2022:

1. روسيا - 699 مليار متر مكعب

2. إيران - 244 مليار متر مكعب

3. قطر - 170 مليار متر مكعب

المصدر: RT