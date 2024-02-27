أبرز الملفات المطروحة على الطاولة في قمة الغاز بالجزائر

تستضيف العاصمة الجزائر، في الفترة بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل، قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث سيتبادل المشاركون الخبرات والمعلومات حول سوق الوقود الأزرق العالمية.

ويعد الحدث فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي واستشراف مستقبلها، كذلك بحث التحديات التي تواجه صناعة الغاز العالمية وسبل تطبيق الحلول المبتكرة بما يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين.

وأكد عميد كلية المحروقات "ببومرداس"، بوجمعة حمادة، أهمية احتضان الجزائر للقمة السابعة لمنتدى رؤساء دول البلدان المصدرة للغاز.

إقرأ المزيد

وأفاد حمادة، في حديث لوسائل إعلام جزائرية، بأن ملفات هامة ستكون على طاولة قمة الجزائر في مقدمتها الاستثمارات التكنولوجية والإمدادات، مشيرا إلى أن منتدى الغاز له دلالة كبيرة بالنسبة للدول المصدرة للغاز.

ويرى الخبير أن منتدى الغاز سيكون فرصة لخلق توافق في الرؤى على المدى الطويل، وإيجاد حلول لبعض المشاكل العالقة التي تمر بها سوق الغاز العالمية.

وأشار إلى أن المنتدى عبارة عن منصة للتشاور والتفاهم حول المهمات التي تقوم بها هذه الدول المنتجة للوقود الأزرق لاستقرار سوق الطاقة في العالم.

وقال الخبير إن "الدور الرئيسي والأول لمنتدى الغاز هو الدفاع عن حقوق الدول المصدرة للغاز"، لافتا إلى أنه يمثل أيضا إطار لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بهدف بناء آليات أكثر للحوار بين منتجي الغاز والمستهلكين وذلك لصالح استقرار الأمن العرض والطلب في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي.

المصدر: الشروق