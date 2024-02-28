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الدولار يترنح في السوق السوداء في مصر

مال وأعمال

الدولار يترنح في السوق السوداء في مصر
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تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في السوق السوداء حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهور.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 44.5 إلى 45 جنيها وهو أدنى مستوياته منذ شهور، بينما ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، ووصل داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ويبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى مقابل الجنيه المصري اليوم بلغ نحو 30.75  جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وشهدت مصر انخفاضا كبيرا في الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع "رأس الحكمة" التي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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