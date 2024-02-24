مصر.. انهيار كبير للدولار في مصر بعد أكبر صفقة في تاريخ البلاد

شهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيها إلى 52 جنيها في تداولات اليوم بانخفاض قرابة 12 جنيها، وفق وسائل إعلام.

ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة" الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.

وفي المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 52 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للغرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .

والدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.

المصدر: اليوم السابع