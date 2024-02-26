أحمد عز يعلق على أكبر صفقة في تاريخ مصر.. ويتحدث عن تحركات مفاجئة في مجال الحديد

علق رجل الأعمال المصري أحمد عز رئيس ومؤسس مجموعة حديد عز، على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

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وقال عز إن الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا كان له تأثير مهم وفعال على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتابع عز، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أنه سيتم حدوث تغييرات في تكلفة الإنتاج بالنسبة للصناعات المصرية المختلفة بناء على هذه التأثيرات الإيجابية، مشيرا إلى أن شركة حديد عز كعادتها سباقة، وبعد الانتهاء من مراجعة تكلفتها الإنتاجية بناء على تلك المتغيرات اتخذت قرارا بإعادة تسعير إنتاجها من حديد التسليح والصلب المسطح.

ولفت مؤسس ورئيس المجموعة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمستهلكين في الساعات القليلة المقبلة بحيث يشمل التسعير الجديد تخفيضا مؤثرا في الأسعار للجمهور بناء على ما سبق، وانطلاقا من مرونة الشركة مع تغيرات السوق المختلفة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: القاهرة 24