الحكومة المصرية تكشف موعد انتهاء مشروع "رأس الحكمة"

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بعد توقيع الصفقة رسميا، لافتا إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع يجري وضعها في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال تصريح، إن "المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات"، مشيرا إلى أنه "خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن".

وأضاف الحمصاني: أن "هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع" لافتا إلى أن الوديعة حتى الآن بمثابة "دين على الدولة وبالتالي تحويلها إلى المصري سيعني خصمها من الديون الخارجية المصرية".

وأكد الحمصاني أن مشروع "رأس الحكمة" في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري، موضحا أن "هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار".

وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المصدر: "القاهرة اليوم"