دولة أوروبية تحصد أكثر من نصف مليار دولار بفضل الغاز الروسي

حققت مولدوفا أرباحا تجاوزت نصف مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2021 حتى نوفمبر 2022 بفضل شرائها الغاز الطبيعي من روسيا.

وأفاد رئيس شركة الطاقة "مولدوفاغاز" فاديم تشيبان في منشور في تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، بأن مولدوفا وفرت 553 مليون دولار في الفترة بين نوفمبر 2021 ونوفمبر 2022 بفضل الفرق بين سعر الغاز في الأسواق والسعر في العقد المبرم مع شركة "غازبروم".

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وأشار إلى أن العقد تمت المصادقة عليه من قبل الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة، كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإشراف على "مولدوفاغاز" ومن قبل الاجتماع العام للمساهمين في الشركة.

وفي يناير الماضي، صرح رئيس شركة "مولدوفاغاز" بأن شركة "غازبروم" يمكنها أن تصبح المورد الوحيد للغاز لمولدوفا اعتبارا من مايو المقبل إذا قدمت سعرا مناسبا للوقود الأزرق، وهو ما أكده وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف، الذي أشار إلى بلاده مستعدة لشراء الغاز الروسي إذا قدمت "غازبروم" أسعارا منافسة.

المصدر: نوفوستي