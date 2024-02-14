موشرات "وول ستريت" تسجل انخفاضا حادا بعد بيانات اقتصادية

تراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" أمس الثلاثاء بنحو حاد بعد بيانات رسمية عن التضخم في الولايات المتحدة.

وأمس الثلاثاء، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على انخفاض حاد نسبته 1.35% عند 38272.75 نقطة.

وبذلك يكون مؤشر "داو جونز" قد سجل أدنى مستوى منذ مارس 2023.

فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 4953.17 نقطة، بتراجع نسبته 1.37%، فيما سجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 15655.50 نقطة، بانخفاض نسبته 1.80%.

إقرأ المزيد

وجاء التراجع في ظل تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من التوقعات.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 3.1%.

وجاءت نتيجة شهر يناير الماضي مخالفة لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى قراءة عند 2.9%.

المصدر: RT + بلومبرغ