بيانات حديثة تزيد الضغط على الفيدرالي الأمريكي

صعد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير الماضي بوتيرة فاقت تقديرات الخبراء، ما يزيد الضغط على الفيدرالي الأمريكي.

وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 3.1%، بعد أن كان قد سجل المؤشر في ديسمبر من العام الماضي صعودا بنسبة 3.4%.

وجاءت نتيجة شهر يناير الماضي مخالفة لتوقعات الخبراء الذين أشاروا إلى قراءة عند 2.9%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، الذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، عند 3.9% على أساس سنوي في يناير الماضي، بينما التوقعات كانت تشير إلى 3.7%.

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وبحسب البيانات فقد صعد المؤشر السنوي لأسعار الغذاء في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% خلال يناير 2024، كما ارتفع مؤشر أسعار سلع الرعاية الصحية بنسبة 3%.

كذلك صعد المؤشر السنوي لأسعار الطاقة بنسبة 4.6% في الشهر الماضي.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يناير 2024، بعد ارتفاع المؤشر 0.2% في ديسمبر 2023.

ويرى الخبير ألكسندر نازاروف أن بيانات شهر يناير الماضي ستزيد الضغوطات على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "على أية حال، فإن الأرقام الحالية لا تلبي أهداف الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة. وهذا بدوره يخلق مشاكل للشركات والبنوك. في الوقت الحالي، نشأ وضع متوتر للغاية حول البنوك الأمريكية والأوروبية، التي تعاني من خسائر بسبب انخفاض أسعار العقارات التجارية".

المصدر: وكالات