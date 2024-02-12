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روسيا تصعد إلى المركز السادس عالميا من حيث الاحتياطيات الدولية

مال وأعمال

روسيا تصعد إلى المركز السادس عالميا من حيث الاحتياطيات الدولية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت روسيا إلى المركز السادس عالميا في تنصيف الدول بحسب احتياطياتها الدولية، ووفقا لأحدث حسابات مجلس الذهب العالمي بلغت احتياطيات روسيا بحلول نهاية العام الماضي 442.5 مليار دولار.

وبذلك تكون روسيا قد تجازت السعودية التي انخفضت حيازاتها إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2009 عند 439 مليار دولار.

كما تستحوذ روسيا على المركز الخامس في تصنيف الدول بحسب احتياطيات الذهب، والتي بلغ حجمها في فبراير الماضي 2332.7 طن.

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ورجح محللون احتمال صعود روسيا في تصنيف الدول من حيث الاحتياطيات الدولية في ظل صعود أسعار النفط وإعادة تقييم قيمة العملات والذهب بسبب تغير سعر الصرف.

وفيما يلي أكبر 7 دول بحسب تنصيف الدول وفقا لاحتياطياتها الدولية بناء على بيانات موقع مجلس الذهب العالمي:

1. الصين - 3.301 تريليون دولار

2. اليابان - 1.238 تريليون دولار

3. سويسرا - 0.755 تريليون دولار

4. الهند - 0.574 تريليون دولار

5. تايوان - 0.564 تريليون دولار

6. روسيا - 0.442 تريليون دولار

7. السعودية - 0.439 تريليون دولار

المصدر: RT + إزفيستيا

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