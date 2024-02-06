ارتفاع الأسهم الصينية بعد إجراء حكومي

تعهد صندوق الثروة السيادية الحكومي الصيني بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، ما يشير لعزم بكين على تحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات.

وارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الثلاثاء بعد الإعلان من "سنترال هايجين انفستمنت"، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.

وكثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

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وقفز مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 3.2%، كما ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر "شينشين إيه" ارتفاعا بنسبة 4.6%.

وكانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8%، وموقع "جي دي دوت كوم"، الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7%.

المصدر: أ ب