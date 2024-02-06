عائدات السياحة في المغرب تتجاوز 10 مليارات دولار للمرة الأولى في تاريخه

أعلن المغرب، يوم الإثنين، أن عائداته من قطاع السياحة تجاوزت 10.5 مليار دولار خلال العام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقالت وزارة السياحة المغربية في بيان: "بعد استقبال عدد قياسي من السياح في 2023 بعدد 14.5 مليون سائح، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة (النقد الأجنبي) رقما قياسيا بلغ 105 مليارات درهم (10.5 مليارات دولار)".

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ونمت عائدات السياحة بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع 2022 التي سجلت عائدات في ذلك العام بلغت 91.3 مليار درهم (9.3 مليارات دولار).

ونقل البيان عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، قولها: "إن تحقيق هذا الرقم يؤكد مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مصادر النقد الأجنبي للبلاد".

وأضافت عمور أن "هذا الإنجاز يندرج ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق عائدات تبلغ 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بحلول 2026".

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا في أفق العام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المغرب.

المصدر: "الأناضول"