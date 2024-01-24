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روسيا أكبر منتج للسلمون في العالم

مال وأعمال

روسيا أكبر منتج للسلمون في العالم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن روسيا أصبحت الأولى عالميا في إنتاج سمك السلمون العام 2023.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن "روسيا أصبحت الأولى في العالم في إنتاج سمك السلمون، حيث تجاوز الإنتاج 600 ألف طن".

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وأمس أظهرت بيانات رسمية أن صادرات المواد الزراعية والغذائية الروسية العام الماضي بلغت مستوى قياسيا عند 45 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإنجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وأشار إلى إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وأنها الآن تتقدّم مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على موقعها الريادي في سوق القمح العالمية، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية سنويا.

المصدر: RT + نوفوستي

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