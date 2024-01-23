تقرير يرصد أسماء أكبر الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودي

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن قائمة كبار الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودية شهدت تغيرات مستمرة ولا سيما مع الطروحات الجديدة، والارتفاعات المستمرة لأسعار الأسهم.

وحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإنه خلال العام الجاري، دخل وليد آل إبراهيم، الذي يملك حصة في مجموعة إم بي سي، بنحو 36 قائمة أكبر عشرة ملاك أفراد، إذ عزز مركزه بعد الارتفاعات التي طالت سهم المجموعة.

وأوضحت "الاقتصادية" أن المكاسب الواسعة التي شهدتها أسهم "جمجوم فارم" دفعت أحد ملاك السهم وهو يوسف جمجوم الذي يملك 42%، ليصل إلى المركز التاسع.

وأظهر تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات "تداول"، أن القيمة السوقية لأكبر عشرة ملاك أفراد نمت بنحو 15% بنهاية تعاملات يوم الاثنين، لتصل إلى 106 مليارات ريال، فيما ارتفع مؤشر السوق بنحو يزيد على 1% فقط.

وفق التقرير، شكلت ملكية أكبر عشرة ملاك أفراد 3.2% من القيمة السوقية للسوق باستثناء "أرامكو"، ونحو 1% من إجمالي القيمة السوقية للسوق البالغة 11 تريليون ريال.

والترتيب حسب "الاقتصادية" كالآتي:

- في المرتبة الأولى من حيث قيمة الثروة بين الملاك الأفراد: جاء سليمان الحبيب عند 40.8 مليار ريال، بزيادة بنحو 2.6% منذ بداية العام الجاري، حيث كان سهم الشركة قد صعد خلال العام الماضي 28.7%، ما عزز من ثروة سليمان الحبيب، بدعم نمو أرباح الشركة التي حققت في الربع الثالث 2023 أعلى أرباح وإيرادات في تاريخها.

- في المرتبة الثانية: حل الأمير الوليد بن طلال، من خلال تملكه في شركة المملكة ثروة تصل إلى 20.3 مليار ريال.

- المرتبة الثالثة: وليد آل إبراهيم احتلها بعد صعود سهم مجموعة "إم بي سي" بنحو 220% منذ إدراجها في السوق، وبحسب سعر طرح المجموعة، فإن ثروة وليد آل إبراهيم، زادت من دون ثلاثة مليارات إلى 9.6 مليار ريال بزيادة 6.6 مليار ريال، إذ صعد سهم "إم بي سي" خلال تعاملات الاثنين، بالنسبة القصوى 10%، ليواصل السهم المكاسب الحادة للجلسة السادسة على التوالي. وينتظر المتعاملون في السوق أول إفصاح مالي للمجموعة لعام 2024 منذ إدراجها.

- المرتبة الرابعة: حمد الصقري: 4.857 مليار ريال (شركة وقت اللياقة).

- المرتبة الخامسة: خالد الراجحي: 4.590 مليار ريال (بنك البلاد).

- المرتبة السادسة: محمد السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة).

- المرتبة السابعة: ناصر السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة).

- المرتبة الثامنة: سليمان السليم: 4.249 مليار ريال (المواساة).

- المرتبة التاسعة: احتلها يوسف جمجوم، الذي يمتلك حصة كبيرة في شركة "جمجوم فارما" تمثل 42%، إذ ساعدت المكاسب المسجلة خلال العام الجاري على تعزيز ثروته لتصل إلى 4.1 مليار ريال.

- المرتبة العاشرة: حكمت الزعيم: 3.553 مليار ريال (كابلات الرياض).

الاقتصادية

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أنه يوجد في السوق السعودية نحو 100 مالك فرد يمتلكون 5% وأكثر من أسهم أي شركة مدرجة، تبلغ قيمتها ما يزيد على 130 مليار ريال.

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المصدر: "الاقتصادية"