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"أرامكو" السعودية تطور منشأة بقيمة 3.3 مليار دولار

مال وأعمال

Globallookpress
صورة من الأرشيف
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منحت شركة "أرامكو" مشروعا مشتركا ما بين شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية وشركة "سينوبك" الصينية، لتطوير منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال في السعودية، بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار.

وبحسب بيان لشركة "تكنيكاس ريونيداس" للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية، تشارك الشركة الإسبانية بنسبة 65% من المشروع المشترك، فيما تشارك الشركة الصينية بنسبة 35%.

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وأضافت "أرامكو" أن أعمال المشروع سيتم تطويرها على أساس عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاء، حيث يتضمن العقد الأول بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المسال في مشروع الرياس، والمرافق المشتركة في مشروع الرياس والتي تشمل مرافق التخزين والتصدير.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تمكين تجزئة الغاز الطبيعي المسال، وذلك لإنتاج غاز الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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