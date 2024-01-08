"بلومبيرغ": السعودية تخفض أسعار نفطها على جميع وجهات تصديره

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السعودية قررت خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير، لتحفيز السوق.

ووفقا للوكالة خفضت "أرامكو" السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 1.5 - 2 دولار للبرميل، كما خفضت جميع أسعار التسليم في شهر فبراير إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا الشمالية.

وكما تشير الوكالة، فإن استهلاك النفط ينخفض عادة في شهري فبراير ومارس، وتستخدم المصافي هذه الفترة لإغلاق بعض المصانع للصيانة.

وأشار استطلاع "بلومبيرغ" لمصافي التكرير والتجار إلى أن هذا التخفيض أكبر من المقدر بـ 1.25 دولار للبرميل.

وبحسب بلومبيرغ، انخفضت أسعار النفط الخام العالمية عام 2023 للمرة الأولى منذ العام 2020. ويتجاهل السوق حتى الآن المخاوف المحيطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاضطرابات المتفاقمة في الشرق الأوسط.

المصدر: بلومبيرغ