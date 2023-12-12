"أرامكو" السعودية تبرم صفقة ضخمة تفتح لها أسواقا جديدة

وقعت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الثلاثاء اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو".

ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول لشركة "أرامكو" السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز استراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وستمكن الصفقة "أرامكو" من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية "فالفولين"، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة "فالفولين" الأمريكية في فبراير عام 2023.

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وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في "أرامكو" محمد القحطاني أن هذه الصفقة تعد ثاني عملية استحواذ لشركة "أرامكو" مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: صحيفة "الرياض"