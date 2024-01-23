صحيفة: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ستطال الألومنيوم الروسي

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسيين أوروبيين أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تستهدف منتجات الألومنيوم الروسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن "منتجات الألومنيوم الروسية هي بين الصادرات الروسية التي ستكون محور الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وقبل ذلك أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي يعتزم اعتمادها بحلول 24 فبراير المقبل.

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ومنذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا آخرها في ديسمبر الماضي، حينها اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.

وتضمنت القيود فرض حظر على شراء الألماس الروسي، وحظر توريد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولاسيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.

من جهتها ردت موسكو بعقوبات جوابية يقدر الخبراء قيمة خسائر الغرب جراءها بـ1.5 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي