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ليبيا تستأنف الإنتاج في أكبر حقل من حقولها النفطية بعد توقف دام أسبوعين

مال وأعمال

ليبيا تستأنف الإنتاج في أكبر حقل من حقولها النفطية بعد توقف دام أسبوعين
Legion-Media
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استأنفت شركة النفط الليبية المملوكة للدولة الإنتاج في أكبر حقل من حقول النفط في البلاد يوم الأحد، منهية بذلك توقفاً دام أكثر من أسبوعين بعد إغلاق متظاهرين المنشأة بسبب نقص الوقود.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد واستأنفت الإنتاج بكامل طاقته.

القوة القاهرة إجراء قانوني يحرر الشركة من التزاماتها التعاقدية بسبب ظروف استثنائية.

وكانت الشركة قد قامت بتفعيل وضعية القوة القاهرة في 7 يناير الماضي، بعد إغلاق محتجين من مدينة أوباري الصحراوية، التي تبعد حوالي 950 كلم جنوب العاصمة طرابلس، الحقل احتجاجا على نقص الوقود لديهم.

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وعقد رئيس الشركة، فرحات بن قدارة، ومسؤولون عسكريون من شرق ليبيا محادثات على مدار الأسبوعين الماضيين، مع قادة الاحتجاج.

وأعلن برزنجي الزروق، المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين، تعليق اعتصامهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

ويطالب المتظاهرون بإعادة إعمار البنية التحتية وإصلاح الطرق في منطقة فزان جنوب غرب البلاد، وهي إحدى المحافظات الثلاث التاريخية في ليبيا. وكانوا قد أغلقوا الحقل سابقا لمدة يومين في شهر يوليو.

لطالما برزت قضية النفط الخام الليبي في الحرب الأهلية الدائرة منذ سنوات، حيث تتصارع الميليشيات المتنافسة والقوى الأجنبية للسيطرة على أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا. وقد سقطت ليبيا في أتون الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وانقسام الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كلا منهما ميليشياتٌ وحكومات أجنبية.

المصدر: AP

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