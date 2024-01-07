ليبيا.. مؤسسة النفط تعلن "حالة القوة القاهرة" على حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "حالة القوة القاهرة" على حقل الشرارة بداية من اليوم الأحد "نتيجة إغلاق الحقل من قِبل معتصمين".

وفي بيان لها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإغلاق أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، لافتة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حاليا "في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن".

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الوسط" الليبية، تشمل مطالب المحتجين "حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، وحملوا المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم".

من جهتها، أوضحت حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" أن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي قام بالتنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود الموجهة لمستودع سبها، خلال لقائه عددا من عمداء بلديات الجنوب يوم الخميس الماضي.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها.

المصدر: "الوسط" الليبية