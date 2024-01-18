لافروف: 90% من تجارتنا مع الصين تتم بالروبل واليوان

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالعلاقات الروسية الصينية ولاسيما على صعيد التجارة والاستثمار، مؤكدا أنها تعيش أفضل المراحل في تاريخها.

وقال لافروف في مؤتمر عقده اليوم حول نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2023: "تشهد العلاقات مع الصين أفضل فترة في تاريخها الممتد لقرون، ودليل ذلك توجّه شي جين بينغ إلى موسكو في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده".

وأضاف أن 90% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تجرى بالعملتين الوطنيتين، وقال: "ننتقل نحن والصين إلى آليات تطوير التجارة واستثماراتنا بمعزل تام عن أي تأثير غربي. 90% من التعاملات بين البلدين تدار بالروبل واليوان".

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وأشار إلى أن آليات التعاون تنفذ على مستوى الحكومتين، وليس فقط على مستوى رئيسي البلدين، وقال: "يتم استخدام آليات ليس فقط عبر القمم بين الرئيسين الروسي والصيني، وتعقد لقاءات بين الحكومتين، واستكمالا لهذه اللقاءات عقدت 5 جلسات للجان الحكومية المشتركة بين البلدين".

وتشير البيانات الروسية والصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 26.3% خلال العام الماضي مسجلا ما قيمته 240.11 مليار دولار.

المصدر: RT