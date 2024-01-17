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بيانات حديثة عن التضخم في المملكة المتحدة تفاجئ الأسواق

مال وأعمال

بيانات حديثة عن التضخم في المملكة المتحدة تفاجئ الأسواق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت معدلات التضخم في جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار التبغ والكحول، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 4% في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من نسبة الـ3.9% المسجلة في الشهر الذي قبله، وهي أول زيادة منذ عشرة أشهر.

وكان معظم خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاض مؤشر التضخم إلى 3.8%.

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انخفاض التضخم في المملكة المتحدة

وارتفعت أسعار المستهلك في بريطانيا بنسبة 0.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت في نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة الشهر الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، عندما انخفض بنسبة 0.1%.

المصدر: إنترفاكس

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