انخفاض التضخم في المملكة المتحدة

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو 2023 إلى أدنى مستوياته في 17 شهرا، وذلك على خلفية انخفاض أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل التضخم السنوي، بحسب مؤشر أسعار المستهلك، بلغ 6.8% في يوليو الماضي، في أدنى مستوياته منذ فبراير 2022.

وجاء التراجع عن معدل شهر يونيو 2023 البالغ 7.9، مؤكدا توقعات الاقتصاديين.

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وأضاف المكتب أن الانخفاض كان مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الطاقة، كما ذكر أن تضخم أسعار المواد الغذائية شهد بدوره تراجعا.

ورغم انخفاض المعدل الرئيسي للتضخم لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، خاصة مع ارتفاع الأجور إلى مستوى قياسي.

المصدر: أ ب