ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بين مارس ومايو إلى 4%، بعد أن سجل 3.8% بين فبراير وأبريل، حسب مكتب الإحصاء الوطني الريطاني.

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وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX، حيث أشاروا إلى أن المؤشر سيبقى عند مستوى 3.8%.

وبلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما في البلاد في الفترة من مارس إلى مايو من 2023 مستوى 1.37 مليون شخص، بعد زيادة بمقدار 85 ألفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2022).

كما أظهرت البيانات ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة، لكن مدير الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء الوطني، دارين مورغان، ذكر أن ارتفاع التضخم تسبب في تراجع القيمة الحقيقية للأجور الأسبوعية على الرغم من كونها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية عام 2021.

وبالرغم من انخفاض التضخم مقارنة بوصوله إلى ذروته التي تجاوزت 10% نهاية العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعا عند نسبة 8.7%.

وأثار عدم تراجع التضخم، كما كان متوقعا، مخاوف من أن يواصل بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 5% الشهر الماضي، ما أدى لزيادة حادة في معدلات الرهن العقاري.

المصدر: برايم + أ ب