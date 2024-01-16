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في بورصة موسكو.. اليورو ينخفض بشكل حاد لفترة وجيزة

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. اليورو ينخفض بشكل حاد لفترة وجيزة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 95 روبلا للمرة الأولى منذ 29 يونيو 2023.

وبحلول الساعة 17:06 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بشكل حاد بنسبة 1.36% إلى 94.7 روبل، ثم ارتفع بعد ذلك بفترة وجيزة إلى 98.54 روبل بزيادة نسبتها 2.64%.

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وفي تمام الساعة 17:13 بتوقيت موسكو، بلغ سعر صرف اليورو 96 روبلا بانخفاض نسبته 0.01%، فيما تم تداول الدولار عند 88.24 روبل (+0.73%)، كما جرى سعر صرف اليوان عند 12.136 روبل (+0.02%).

المصدر: تاس

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