في بورصة موسكو.. اليورو ينخفض بشكل حاد لفترة وجيزة

انخفض سعر صرف العملة الأوروبية اليورو في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، إلى دون مستوى 95 روبلا للمرة الأولى منذ 29 يونيو 2023.

وبحلول الساعة 17:06 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بشكل حاد بنسبة 1.36% إلى 94.7 روبل، ثم ارتفع بعد ذلك بفترة وجيزة إلى 98.54 روبل بزيادة نسبتها 2.64%.

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وفي تمام الساعة 17:13 بتوقيت موسكو، بلغ سعر صرف اليورو 96 روبلا بانخفاض نسبته 0.01%، فيما تم تداول الدولار عند 88.24 روبل (+0.73%)، كما جرى سعر صرف اليوان عند 12.136 روبل (+0.02%).

المصدر: تاس