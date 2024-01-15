 
مباشر
عاجل
نجمة داوود الحمراء: مقتل إسرائيلي وإصابة 16 آخرين 3 منهم بحالة حرجة في حوادث طعن ودهس في رعنانا

في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه واليورو عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه واليورو عند أدنى مستوى في 7 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws9x

عزز الروبل الروسي من ارتفاعه أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول العملة الأوروبية اليورو دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 23 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:37 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.07 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 95.97 روبل، وذلك لأول مرة منذ 23 نوفمبر 2023.

في حين انخفض سعر صرف الدولار بواقع 65 كوبيكا إلى 87.76 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.15 روبل.

إقرأ المزيد
الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في نحو 6 أسابيع
الروبل يسجل أعلى مستوى أمام الدولار واليورو في نحو 6 أسابيع

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من زيادة الطلب على الروبل في ظل فترة سداد الضرائب في روسيا، وقيام البنك المركزي الروسي بطرح عملات أجنبية في السوق المحلية.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا