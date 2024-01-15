في بورصة موسكو.. الروبل يواصل ارتفاعه واليورو عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

عزز الروبل الروسي من ارتفاعه أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول العملة الأوروبية اليورو دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 23 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 12:37 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.07 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 95.97 روبل، وذلك لأول مرة منذ 23 نوفمبر 2023.

في حين انخفض سعر صرف الدولار بواقع 65 كوبيكا إلى 87.76 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8 كوبيكات إلى 12.15 روبل.

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ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من زيادة الطلب على الروبل في ظل فترة سداد الضرائب في روسيا، وقيام البنك المركزي الروسي بطرح عملات أجنبية في السوق المحلية.

المصدر: برايم