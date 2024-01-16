في "دافوس".. اقتصاديون يتوقعون "هبوطا ناعما" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

يرى اقتصاديون تحدثوا في منتدى "دافوس" أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستسجل "هبوطا ناعما"، وبالتالي ستتجنب الركود الاقتصادي.

وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي: "في صندوق النقد الدولي نعتقد أن احتمال حدوث سيناريو الهبوط الناعم قد زاد بشكل كبير لأن التضخم انخفض دون تسجيل خسارة كبيرة في النشاط الاقتصادي".

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من جهته قال حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دي غالو، إنه "على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار (على التضخم)، إلا أن زيادات أسعار الفائدة كانت ناجحة للغاية حتى الآن".

وأضاف حاكم البنك المركزي الفرنسي: "ما نراه على جانبي المحيط الأطلسي حتى الآن هو نوع من الهبوط الهادئ".

والهبوط الناعم هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد لوصف تباطؤ التوسع الاقتصادي دون أن يؤدي إلى ركود اقتصادي.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" فإن التضخم السنوي تسارع في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، خلال العام الماضي إلى 2.9% من 2.4% سجلت في نوفمبر 2023.

وفي العام 2022، سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى 9.2%، وفي الولايات المتحدة، بلغ التضخم السنوي في ديسمبر الماضي 3.4% مقابل 3.1% في الشهر الذي قبله.

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ويستمر التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في تجاوز المستوى المستهدف عند 2% الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.5% في 2023، في حين سينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.4% فقط.

المصدر: نوفوستي