إحصائية تكشف مستوى "الرضا عن الحياة" لدى مواطنين في الاتحاد الأوروبي

نشرت هيئة الاتحاد الأوروبي الإحصائية Eurostat حول درجة الرضا عن الحياة بين مواطني دول الاتحاد. وكانت إجابات المشاركين عن مقياس من صفر "غير راض أبدا" إلى 10 "راض جدا".

وفي 18 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، تم تصنيف الرضا العام عن الحياة أعلى أو يساوي متوسط ​​الاتحاد الأوروبي. وتم إجراء التصنيف بناء على نتائج استطلاع تم إجراؤه عام 2022.

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وسكان النمسا هم الأكثر رضا عن الحياة (7.9)، وفنلندا وبولندا ورومانيا (7.7 لكل منهم)، وبلجيكا وهولندا (7.6 لكل منهما). وأدنى معدل هو في بلغاريا (5.6). وأفضل قليلا في ألمانيا (6.5) واليونان (6.7).

وقالت "يوروستات" إن جميع الدول، باستثناء بلغاريا، سجلت معدل رضا عن الحياة أعلى من 6، مما يعني أن غالبية الناس في الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم راضون أكثر من غير راضين.

وأشارت إلى أن الرضا عن الحياة يمكن أن يتأثر بعوامل كثيرة، مثل العمر ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى تنوع تجارب الفرد وخياراته وأولوياته وقيمه.

المصدر: إنترفاكس