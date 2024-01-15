بيانات مخيبة للآمال لأكبر اقتصاد في أوروبا

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% العام الماضي، حيث يعاني البلد الأوروبي من زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة الماهرة وأزمة الميزانية المحلية.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود منذ الأشهر الأخيرة من عام 2022 في ظل تحديات متعددة. و توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العام الماضي، ما يعد تحولا كبيرا عن مكانتها كنموذج لكيفية التوسع عندما تعاني الدول الأخرى.

ومن المحتمل أيضا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع بعد ركوده في الربع الثالث، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في تقدير تقريبي أولي.

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ومن المتوقع الإعلان عن الأرقام الرسمية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في 30 يناير الجاري.

وعن أسباب تعثر الاقتصاد الألماني، يتعين على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أن تدفع أسعارا أعلى للغاز الطبيعي بعد أن فقدت إمدادات الغاز بأسعار منافسة من روسيا، كما أدى ارتفاع التضخم إلى منع المستهلكين من الإنفاق.

كذلك تشكو المؤسسات الاقتصادية من عدم قدرتها على شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، كما شعر قطاع المصانع الكبير في البلاد بالتباطؤ العالمي في التصنيع.

المصدر: أ ب