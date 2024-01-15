روسيا تحقق زيادة كبيرة في إنتاج السيارات في 2023

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن إنتاج السيارات والشاحنات والحافلات في روسيا في العام 2023 ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي إلى أكثر من 720 ألف وحدة.

وقال مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة، في اجتماع حكومي اليوم الاثنين، إن "الإنتاج ارتفع العام الماضي بنسبة 16%، حيث تم إطلاق أكثر من 720 ألف سيارة من مختلف القطاعات".

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كذلك أشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بلغت العام الماضي 1.3 مليون وحدة، وبذلك يكون سوق السيارات الروسية قد نما في العام الماضي بنسبة تفوق 50%.

وقبل يومين، أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، بأن مبيعات سياراتها تضاعفت خلال العام الماضي 2023 مقارنة بمستواها في العام الذي قبله 2022.

وأشارت الشركة الروسية إلى أنها باعت 352572 سيارة في العام الماضي 2023 وحققت بذلك زيادة بنحو 100%.

المصدر: نوفوستي