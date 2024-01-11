"لادا" للسيارات تعلن عن مبيعات قياسية

أفادت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا"، في بيان اليوم الخميس، بأن مبيعات سياراتها تضاعفت خلال العام الماضي 2023 مقارنة بمستواها في العام الذي قبله 2022.

وأشارت الشركة الروسية إلى أنها باعت 352572 سيارة في العام الماضي 2023 وحققت بذلك زيادة بنحو 100%.

وتتألف العلامة التجارية "لادا" من أربع عائلات من السيارات وهي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".

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وبلغت مبيعات الشركة من هذه العلامات التجارية في العام 2022 قرابة 188.6 ألف مركبة بانخفاض نسبته 46% عن العام 2021.

المصدر: نوفوستي