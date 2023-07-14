"لادا" تكشف عن خططها في الإمارات وسوريا والجزائر ومصر

كشف رئيس "أفتوفاز" المالكة لعلامة "لادا" مكسيم سوكولوف، عن أن الشركة الروسية تجري مفاوضات مع دول، ومنها عربية، لتنظيم إنتاج لسيارات "لادا" على أراضيها.

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وقال سوكولوف: "يمكننا القول بثقة إن لدينا خبرة غنية في التفاعل مع مختلف البلدان، ليس فقط في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضا على نطاق أوسع. الوضع الحالي يتطلب منا تطوير هذه العلاقات وترجمتها على أرض الواقع".

وأضاف: "نحن منفتحون على المشاريع الجديدة مع شركائنا في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط. نجري مفاوضات لتصدير سياراتنا، وربما لتنظيم مصانع التجميع في دول الخليج، لأن هذه منطقة سريعة التطور".

ووفقا للمسؤول فإن الشركة ترى آفاقا لتطوير العلاقات مع إيران وتركيا، وتتفاوض أيضا مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا.

كذلك أشار إلى وجود إمكانات كبيرة في العلاقات مع دول القارة الإفريقية بالإضافة لمصر هناك إمكانات مع الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا.

وفي وقت سابق، كشفت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" أنها تخطط لإنتاج أكثر من 400000 سيارة في العام 2023.

وتتألف العلامة التجارية "لادا" من أربع عائلات من السيارات وهي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا"، وبلغت مبيعات الشركة من هذه العلامات التجارية في العام 2022 قرابة 188.6 ألف مركبة بانخفاض نسبته 46% عن العام 2021.

المصدر: إنترفاكس