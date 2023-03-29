"أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" تكشف عن خطط لزيادة إنتاج السيارات

كشف شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" أنها تعتزم إطلاق إنتاج السيارات في مصنع شركة "نيسان" السابق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية مع شركاء جدد في الربع الثاني من عام 2023.

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وقالت الشركة الروسية في بيان اليوم الأربعاء: "بالتعاون مع شركاء من الدول الصديقة ، تستعد "أفتوفاز" لبدء إنتاج السيارات في مصنع "نيسان" السابق في سان بطرسبورغ في الربع الثاني من هذا العام. وتعتزم الشركة إنتاج العديد من الموديلات الجديدة تحت علامة "لادا" التجارية من فئتي C وD".

وأضافت شركة "أفتوفاز" الروسية، أنها تخطط لإنتاج أكثر من 400000 سيارة في العام 2023.

وبدأت شركة صناعة السيارات الروسية مفاوضات مع شركاء جدد العام الماضي لإطلاق إنتاج مشترك، وأشار رئيس "أفتوفاز" مكسيم سوكولوف إلى أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات "لادا" في مصنع مدينة سان بطرسبورغ في النصف الثاني من عام 2023.

وتمتلك "أفتوفاز" موقعين لإنتاج السيارات في مدينتي تولياتي وإيجيفسك، وفي منتصف مايو من العام الماضي نقلت شركة رينو الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" والبالغة 67.79% إلى عهدة الحكومة الروسية.

وتتألف العلامة التجارية "لادا" من أربع عائلات من السيارات وهي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا"، وبلغت مبيعات الشركة من هذه العلامات التجارية في العام 2022 قرابة 188.6 ألف مركبة بانخفاض نسبته 46% عن العام 2021.

المصدر: نوفوستي