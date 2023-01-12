روسيا.. انطلاق مبيعات "لادا غرانتا" بمحرك فريد

أطلقت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" إنتاج وبيع سيارة "لادا غرانتا سي أن جي" بمحرك يعمل على وقود البنزين والغاز.

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وقالت الشركة المصنعة في بيان اليوم الخميس: " إنها مع شريكتها ATS-Avto قد بدأتا في إنتاج وبيع سيارة "لادا غرانتا سي أن جي" بمحرك يعمل على البنزن والغاز، حيث أن السيارة مزودة بمعدات من بينها أسطوانة غاز الميثان كي تعمل بالغاز".

وأشارت الشركة إلى أن فارق السعر بين الطراز الذي يعمل بالبنزين وبالوقودين (بنزين والغاز) يشكل 45 ألف روبل (حوالي 633 دولار).

وتم تثبيت أسطوانة الغاز في صندوق السيارة وتبلغ سعة الأسطوانة 80 لترا من الغاز، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من وقود الغاز 6.1 متر مكعب لكل 100 كيلومتر.

ووفقا لشركة "أفتوفاز" فإن السيارة المملوءة بالكامل من مادتي البنزين والغاز يمكن أن تقطع مسافة 1000 كيلومتر.

يذكر أن شركة "أفتوفاز" أفادت في نهاية العام الماضي 2022 بأنها تخطط لإنتاج ما يزيد قليلا عن 400 ألف سيارة بناء على خطة أولية في 2023.

المصدر: نوفوستي