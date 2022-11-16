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"أفتوفاز" المالكة لعلامة "لادا" تكشف عن خططها للعام 2023

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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كشفت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" عن خططها للعام 2023، وقالت الشركة إنها تعتزم إنتاج ما يزيد قليلا عن 400 ألف سيارة بناء على خطة أولية.

وصرح رئيس الشركة مكسيم سوكولوف، للصحفيين اليوم على هامش أسبوع النقل 2022، بأن "أفتوفاز" تعتزم إنتاج ما يزيد قليلا عن 400 ألف سيارة في العام 2023 وفقا لخطة أولية، لكن مع ارتفاع الطلب الشركة جاهزة للوصول إلى 500 ألف.

وأشار رئيس شركة "أفتوفاز" الروسية إلى أنه من المقرر تقديم هذه الخطة المالية للموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

المصدر: نوفوستي

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