روسيا تحقق هدفها الاقتصادي للعام 2023

أفادت وزارة المالية الروسية، بأن عجز الميزانية الروسية، بحسب التقديرات الأولية، بلغ في 2023 مستوى 3.2 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم إيرادات الموازنة الروسية بلغ في العام 2023 مستوى 29.123 مليار روبل، بزيادة 4.7% عن حجم إيرادات الموازنة في العام 2022.

كذلك لفتت إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية بلغت العام الماضي 20.3 تريليون بزيادة 25%عن مستوى العام الذي قبله 2022، فيما بلغت إيرادات الميزانية من النفط والغاز 8.8 تريليون روبل.

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أما عن النفقات فقد بلغت العام الماضي 32.364 مليار روبل، بزيادة نسبتها 4% عن العام 2022، بينما يقدر عجز الميزانية عند 3.241 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناء على ميزانية العام 2023، كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي سجل عجزا دون المستوى المستهدف.

وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.

المصدر: RT + برايم