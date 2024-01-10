سندات مصر الدولارية ترتفع بعد تصريحات أمريكية

أظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" ارتفاع السندات السيادية المصرية بالدولار لأكثر من 1.3 سنت اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

وجاء ارتفاع السندات بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانين يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.

وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد تعهدت في أعقاب اجتماع مع وزير المالية المصري محمد معيط في واشنطن أمس الثلاثاء، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن يلين التقت وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددة على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

وناقشت الوزيرة الأمريكية أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها لجهود مصر.

المصدر: وكالات