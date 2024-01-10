وزيرة الخزانة الأمريكية تتعهد بدعم الاقتصاد المصري

تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أعقاب اجتماع مع وزير المالية المصري محمد معيط في واشنطن أمس الثلاثاء، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته.

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وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن يلين التقت وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددة على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

وناقشت الوزيرة الأمريكية أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها لجهود مصر.

وأشارت إلى استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط كجزء من حملة جديدة لمنع الصراع في غزة من التحول إلى حريق إقليمي.

وقال متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في أثناء زيارتهم لواشنطن.

وتأتي اللقاءات المصرية وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

المصدر: RT