مصنع "هيونداي" يستأنف عمله في روسيا

استأنف مصنع "هيونداي" للسيارات عمله في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد شهور من الإغلاق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن الخدمة الصحفية للشركة الكورية الجنوبية.

وقالت الخدمة الصحفية: "اليوم في 9 يناير 2024 استأنف مصنع Hyundai Motor Manufacturing Rus أنشطته في سان بطرسبرغ".

وبناء على المعطيات فإن المصنع يعمل في الوقت الراهن بوردية واحدة، كما يتم إجراء تدريب للموظفين والكوادر، وإجراء صيانة للمعدات حيث يعمل فيه حاليا نحو 800 موظف.

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وكان مصنع "هيونداي" للسيارات قد توقف عن العمل بسبب مشاكل في توريد قطع الغيار، وفي عام 2022 سرحت الشركة في روسيا ثلثي موظفيها.

المصدر: برايم