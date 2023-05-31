"فولكس فاغن" تبيع مصنعها في روسيا بصورة قطعية لا رجعة فيها

أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ألبرت كريموف، أنه تم بيع جميع الأصول الروسية بما فيها المصنع في مدينة كالوغا، إلى شركة "أفيلون" وذلك بصورة قطعية ونهائية لا رجعة فيها.

وقال كريموف ذلك في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول تفاصيل صفقة بيع أصول "فولكس فاغن" الروسية "بدون رجعة".

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هذا وقد أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن بيع أعمالها الروسية في نهاية شهر مايو الجاري، في حين لم يتم الكشف عن قيمة وتفاصيل الصفقة.

أما المشتري فهو شركة "آرت-فينانس" المرتبطة بمدير العقود في شركة "أفيلون" أندريه بافلوفيتش.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات "سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية"، تُظهر أن المدير الأعلى للشركة يمتلك كامل حصة الأسهم 100٪.

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للمؤسسات الوطنية المتضررة من العقوبات وأشارت إلى أن الفراغ الذي أحدثه خروج الشركات الأجنبية لن يبقى إلى الأبد وسيتم ملؤه من قبل المستثمرين الوطنيين أو من الدول الصديقة.

المصدر: نوفوستي + RT