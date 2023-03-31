انتقال ملكية مصنع "تويوتا" في سان بطرسبورغ إلى عهدة الحكومة الروسية

انتقلت ملكية مصنع "تويوتا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى هيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد تعليق الإنتاج بسبب صعوبات في إمدادات المكونات.

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وانتقلت ملكية المبنى والمعدات والأراضي الآن إلى معهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".

وأفادت الوزارة الروسية بأنه تتم دراسة الخيارات الممكنة من أجل استئناف سريع للإنتاج في هذا المصنع.

وفي سبتمبر 2022 أغلقت "تويوتا" مصنعها في مدينة سان بطرسبورغ بسبب كون الشركة اليابانية لم تستطع توريد المكونات إلى روسيا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وأعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للمؤسسات الوطنية المتضررة من العقوبات وأشارت إلى أن الفراغ الذي أحدثه خروج الشركات الأجنبية لن يبقى إلى الأبد وسيتم ملؤه من قبل المستثمرين الوطنين أو من الدول الصديقة.

المصدر: RT