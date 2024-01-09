سهم "بوينغ" يهوي في البورصات

هوى سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" بنحو 9% مع زيادة الشكوك في مدى موثوقية التصنيع في الشركة، بعد حادث انفصال باب طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" وسقوطه على ارتفاع 5 آلاف متر.

وأغلق سهم "بوينغ" تعاملات الاثنين على تراجع بنسبة 8.03% عند 229 دولار للسهم، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وجاء الانخفاض بعد أن تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس 9" نهاية الأسبوع الماضي، إلى حادثة فتح أحد أبوابها غير المستخدمة أثناء التحليق فوق ولاية أوريغون في الولايات المتحدة.

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وعقب الحادثة اتسعت عمليات فحص الطائرات من هذا الطراز، وسط مخاوف من تكرار الحادثة.

المصدر: RT + بلومبرغ