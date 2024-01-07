شركات الطيران تستنفر بعد حادث "بوينغ 737 ماكس 9"

اتسعت عمليات فحص طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في العالم بعد يومين من حادث انفتاح باب الطوارئ وسقوطه من طائرة من هذا النوع تابعة لـ"آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية على ارتفاع 5 آلاف متر .

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وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة "يونايتد إيرلاينز"، وهي من كبرى الشركات في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و"إيرومكسيكو" وشركة "كوبا إيرلاينز" البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن. وأمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أمس السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية، ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

ووقع الحادث يوم الجمعة بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي، في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن الباب انفصل عن المقصورة في منتصف رحلة الطائرة، التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم وعلى ارتفاع 5 آلاف متر. وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن السبب يعود إلى باب محكم الإغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح رؤية نافذة، وهو خيار تقترحه شركة "بوينغ" المصنعة على العملاء حسب رغبتهم. كما تشمل توجيهات إدارة الطيران الفدرالية النماذج "ذات الباب الأوسط المسدود"، وفقا للوثيقة المنشورة على موقعها. وبعد أن استدارت، هبطت الطائرة بسلام بعد نحو 20 دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا بعدد قليل من الإصابات الطفيفة. وأعلنت الهيئة الوطنية لسلامة النقل أنها أرسلت فريقا إلى بورتلاند للتحقيق في أسباب هذا العطل. من جهتها، أكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات 737-9 في العالم، أنها ستوقف 46 طائرة، وقد انتهت من فحص 33 منها. وأوضحت "آلاسكا إيرلاينز" التي قررت قبل صدور هذه التوجيهات، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز، والمكون من 65 طائرة، أنها لم تجد حتى الآن أي "عنصر يثير القلق". كما علقت شركة "كوبا إيرلاينز" تشغيل طائراتها الـ21 من هذا الطراز للتحقق منها، وأوقفت الخطوط الجوية التركية طائراتها الخمس. المصدر: أ ف ب