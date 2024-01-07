تعليق استخدام "بوينغ 737 ماكس 9" في أوروبا عقب حادث مرعب

علقت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد تحطم نافذة طائرة من هذا النوع تابعة لـ"خطوط ألاسكا" الأمريكية على ارتفاع خمسة آلاف متر مؤخرا.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليا هذا النوع من الطائرات.

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وأعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الالتزام بمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لدخول المجال الجوي للبلاد.

وأوقفت "ألاسكا" ثاني أكبر مشغل للطائرات من هذا الطراز في العالم تحليق أسطولها في أعقاب الحادث الذي وقع يوم الجمعة بعد نصف ساعة من إقلاع إحدى طائراتها من بورتلاند بولاية أوريغون.

المصدر: وكالات