الخطوط الجوية التركية تسحب طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" عقب حادث في الولايات المتحدة

أعلنت الخطوط الجوية التركية سحب طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الموجودة بأسطولها من الرحلات، بعد تحطم نافذة طائرة من هذا النوع تابعة لـ"خطوط ألاسكا" الأمريكية على ارتفاع 5000 متر مؤخرا.

وأوضح المستشار الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، أنه تم وضع 5 طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" قيد الفحص حرصا على سلامة الطيران.

ونشر أوستون تدوينة في موقع "إكس" أشار فيها إلى أن الخطوط التركية قررت سحب 5 طائرات من أسطولها بناء على مطالبة السلطات بإجراء فحص أولي عليها.

واتسعت عمليات فحص طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في العالم بعد يومين من حادث انفتاح باب الطوارئ وسقوطه من طائرة من هذا النوع تابعة لـ"آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية على ارتفاع 5 آلاف متر .

ووقع الحادث يوم الجمعة بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي، في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

المصدر: RT + "الأناضول"