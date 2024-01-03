"فوربس" تختار مصريا ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط للعام 2023

أعلنت مجموعة "فوربس" اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ضمت قائمة فوربس هذا العام 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.

للعام الثالث على التوالي.. في قطاع الخدمات اللوجستية



فوربس تختار الفريق أسامة ربيع ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023#Suezcanalpic.twitter.com/5w4pWaXmDH — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) January 3, 2024

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ويأتي هذا الاختيار للعام الثالث على التوالي، حيث سبق اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

ووفقا لـ"فوربس"، فإن تصينف الرؤساء التنفيذيين يتم وفقا لعدة عوامل منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات التي تم تنفيذها، وقياس مدى تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، علاوة على حجم المؤسسات والهيئات والشركات التي يقوموا بإدارتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية