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"إيروفلوت": نقلنا 47 مليون راكب في 2023

مال وأعمال

Globallookpress
صورة من الأرشيف - شعار مجموعة "إيروفلوت"
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أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيران الروسية "إيروفلوت" سيرغي ألكساندروفسكي، بأن الناقلة الوطنية وشركاتها ستزيد نقل الركاب بحلول نهاية العام الجاري 2023 بنسبة 15% إلى 47 مليون شخص.

وجاء تصريح المسؤول خلال اجتماع عقده اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قدم  ألكساندروفسكي تقريرا عن أداء "إيروفلوت" خلال العام 2023.

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وقال الرئيس التنفيذي للناقلة الروسية: "ستقوم مجموعة "إيروفلوت" بنقل 47 مليون مسافر في العام 2023، بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق 2022".

وأضاف، أن "إيروفلوت" ستنقل 25 مليون مسافر هذا العام، فيما ستنقل الشركات التابعة لها والتي تدخل في مجموعة "إيروفلوت" قرابة 22 مليون راكب.

وفيما يتعلق بالرحلات الدولية، أشار الوزير إلى أن المجموعة سترفع نقل الركاب في 2023 بنسبة 77% مقارنة بالعام الماضي إلى 9.5 مليون مسافر.

المصدر: تاس

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