روسيا ترسل "شحنة إنسانية" إلى نيجيريا

أفادت شركة "أورالخيم"، في بيان لها، بأن شحنة إنسانية من الأسمدة يزيد حجمها عن 34 ألف طن حملت على متن سفينة في ميناء بلاتفيا، المطلة على بحر البلطيق، وهي في طريقها إلى نيجيريا.

وبحسب البيان فإن الشحنة الإنسانية عبارة عن 34 ألف طن من البوتاسيوم وتم تحميلها في ميناء فنتسبيلز في لاتفيا.

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وتأتي الخطوة في إطار تخصيص روسيا لمساعدات إنسانية لدول محتاجة في إفريقيا.

وفي منتصف العام الجاري، أعلنت مجموعة "أورالخيم" الروسية عن خطوة إنسانية للدول الإفريقية، في ظل تنامي حاجاتها للأسمدة. وقالت المجموعة، إنها اتخذت قرارا بالنقل المجاني لحمولات السماد التي كانت عالقة في موانئ الاتحاد الأوروبي إلى دول إفريقية.

المصدر: RT + نوفوستي