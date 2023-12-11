الصومال: المساعدات الغذائية الروسية ستغطي حاجة 3.3 مليون مواطن

أعلنت الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث أن شحنة المساعدات الإنسانية الروسية التي وصلت إلى البلاد مؤخرا، ستغطي حاجة 3.3 مليون مواطن تضرروا جراء الفيضانات.

وجاء في تصريح الهيئة: "تتكون الشحنة فقط من المواد الغذائية، وسيتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد، وما يقرب من 555 ألف أسرة ستستفيد من هذه الشحنة، أي ما يعادل 3 ملايين و330 ألف مواطن".

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وأضافت: "نحن نتحدث عن مساعدة لمرة واحدة، ستغطي جميع الكيانات الفيدرالية، بما في ذلك إدارة منطقة بنادير الإدارية".

وقال مسؤول في الهيئة، ردا على سؤال، عما إذا كانت البلاد تنتظر شحنات من المساعدات الإنسانية من دول أخرى: "الشحنات التي تم التأكيد عليها، نحن بانتظار شحنة من جمهورية الصين الشعبية. كما وعدت دول أخرى بإرسال شحنات مماثلة ولكن ليس هناك أي شيء منها في طور الإعداد".

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "سونا" مطلع ديسمبر الجاري، أن سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح وصلت إلى الصومال.

ونقلت الوكالة عن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، في وقت سابق، أن مليوني شخص تضرروا من الفيضانات في البلاد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب مجانا لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: سبوتنيك