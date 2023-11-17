أول سفينتين محملتين بالقمح الروسي تتوجهان إلى الصومال وبوركينا فاسو

قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أثناء زيارته لجناح الوزارة في معرض ومنتدى "روسيا"، إن أول سفينتين محملتين بالقمح غادرتا روسيا إلى الصومال وبوركينا فاسو.

وأضاف الوزير: "غادرت أول سفينتان تحمل كل منهما 25 ألف طن، الموانئ الروسية بالفعل، وتوجهتا إلى الصومال وبوركينا فاسو".

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وأشار الوزير إلى أنه يتوقع وصول السفينتين إلى الدولتين المذكورتين في نهاية نوفمبر - بداية ديسمبر من هذا العام.

وأكد باتروشيف، على أنه سيتم إرسال السفن المحملة بالقمح إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا قبل حلول نهاية هذا العام.

وأشار باتروشيف إلى أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى إفريقيا مجانا بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي